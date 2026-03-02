02.03.2026 06:31:29

Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,250 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 165,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,080 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A ein Gewinn pro Aktie von -0,350 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A 340,81 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 186,64 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

