Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 13,8 Millionen CNY, gegenüber 40,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at