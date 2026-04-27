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27.04.2026 06:31:29
Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai CEO Environmental Protection Technolog A hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 13,8 Millionen CNY, gegenüber 40,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66,00 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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