Shanghai Chemspec A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Chemspec A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 175,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,120 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 771,56 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 673,04 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at