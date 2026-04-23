Shanghai Chengdi Construction A legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Chengdi Construction A präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,14 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 184,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 753,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,700 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,85 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 139,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shanghai Chengdi Construction A einen Umsatz von 1,61 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at