Shanghai Chengdi Construction A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Chengdi Construction A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 983,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Chengdi Construction A einen Umsatz von 865,7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at