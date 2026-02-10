|
10.02.2026 06:31:29
Shanghai Chengtou A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Chengtou A äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Beim Umsatz wurden 135,11 Milliarden CNY gegenüber 8,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 144,62 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,37 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,225 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 13,51 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
