Shanghai Chengtou A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Chengtou A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Chengtou A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 79,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 721,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at