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25.08.2026 06:31:29
Shanghai Chlor-Alkali Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Chlor-Alkali Chemical lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,66 Prozent auf 1,80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,84 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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