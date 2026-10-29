Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 308,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 294,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at