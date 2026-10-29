Shanghai Chlor-Alkali Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Chlor-Alkali Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,08 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at