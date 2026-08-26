Shanghai Chlor-Alkali Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Chlor-Alkali Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 263,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 255,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at