Shanghai Chlor-Alkali Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Chlor-Alkali Chemical ebenfalls ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 237,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 289,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at