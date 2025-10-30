Shanghai Chlor-Alkali Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Chlor-Alkali Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 294,7 Millionen USD im Vergleich zu 295,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

