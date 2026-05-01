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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Chlor-Alkali Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Chlor-Alkali Chemical 0,200 CNY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,00 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,73 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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