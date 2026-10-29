Shanghai Chlor-Alkali Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Chlor-Alkali Chemical lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Chlor-Alkali Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 308,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 294,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at