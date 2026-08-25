Shanghai Chlor-Alkali Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Chlor-Alkali Chemical ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Chlor-Alkali Chemical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Chlor-Alkali Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,8 Millionen USD – ein Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Chlor-Alkali Chemical 255,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at