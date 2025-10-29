Shanghai Chlor-Alkali Chemical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,19 Prozent auf 294,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 295,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at