Shanghai Chlor-Alkali Chemical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Chlor-Alkali Chemical lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,92 Prozent auf 2,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,18 Milliarden CNY gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,750 CNY gegenüber 0,680 CNY im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 7,82 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at