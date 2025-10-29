Shanghai Chlor-Alkali Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Chlor-Alkali Chemical im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Chlor-Alkali Chemical 2,12 Milliarden CNY umsetzen können.

