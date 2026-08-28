Shanghai Chuangli Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Chuangli Group hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 809,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at