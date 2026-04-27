Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at