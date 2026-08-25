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25.08.2026 06:31:29
Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A hat am 22.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A im vergangenen Quartal 133,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A 131,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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