Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A hat am 22.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A im vergangenen Quartal 133,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Conglin Environmental Protection Technology A 131,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at