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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Construction Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Construction Group hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,76 Prozent zurück. Hier wurden 45,74 Milliarden CNY gegenüber 53,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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