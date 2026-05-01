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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Construction Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Construction Group hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,10 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 40,32 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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