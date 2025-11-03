Shanghai Construction Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Construction Group hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,05 Prozent auf 53,04 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

