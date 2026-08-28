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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Construction Group präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Construction Group hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,94 Milliarden CNY – eine Minderung von 27,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 64,73 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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