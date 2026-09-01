Shanghai Daimay Automotive Interior A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Daimay Automotive Interior A stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Daimay Automotive Interior A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at