Shanghai Datun Energy Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Datun Energy Resources hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Shanghai Datun Energy Resources hat ein EPS von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Shanghai Datun Energy Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at