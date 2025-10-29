Shanghai Datun Energy Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Datun Energy Resources stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Datun Energy Resources 0,220 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at