Shanghai Datun Energy Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Datun Energy Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,95 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at