Shanghai Diesel Engine: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Diesel Engine hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber -0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,43 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Diesel Engine 1,34 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at