Shanghai Diesel Engine legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Diesel Engine hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,19 Prozent auf 246,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at