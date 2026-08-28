Shanghai Diesel Engine stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Diesel Engine präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,99 Prozent auf 1,68 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at