Shanghai Diesel Engine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Diesel Engine veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 220,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 186,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at