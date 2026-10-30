Shanghai Diesel Engine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Diesel Engine hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Diesel Engine mit einem Umsatz von insgesamt 212,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at