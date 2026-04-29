Shanghai Diesel Engine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Diesel Engine hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at