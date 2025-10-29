Shanghai Duolun Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Duolun Industry hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber 0,010 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 88,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at