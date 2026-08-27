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27.08.2026 06:31:29
Shanghai Eastern-China Computer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Eastern-China Computer hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,16 Milliarden CNY – ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Eastern-China Computer 2,85 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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