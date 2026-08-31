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31.08.2026 06:31:29
Shanghai Electric Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Electric Group ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Electric Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,04 HKD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 HKD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,82 Prozent auf 44,91 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,59 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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