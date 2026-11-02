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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Electric Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Electric Group hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 HKD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Electric Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 HKD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 39,63 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 29,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,57 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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