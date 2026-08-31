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31.08.2026 06:31:29
Shanghai Electric Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Electric Group präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Electric Group 0,090 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,73 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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