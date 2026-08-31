Shanghai Electric Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Electric Group gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 39,01 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at