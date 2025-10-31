Shanghai Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Electric Power lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Shanghai Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,68 Milliarden CNY – eine Minderung von 6,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,44 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at