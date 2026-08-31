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31.08.2026 06:31:29
Shanghai Electric Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shanghai Electric Power lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Electric Power 0,360 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,05 Prozent auf 8,12 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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