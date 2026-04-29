Shanghai Electric Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Electric Power hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Electric Power 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 9,92 Milliarden CNY, gegenüber 10,44 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at