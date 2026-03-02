02.03.2026 06:31:29

Shanghai Electric Wind Power Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Electric Wind Power Group A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 CNY gegenüber -0,230 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,42 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Shanghai Electric Wind Power Group A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,740 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,68 Milliarden CNY, während im Vorjahr 10,43 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

