Shanghai Electric Wind Power Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Electric Wind Power Group A äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Electric Wind Power Group A ein EPS von -0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Electric Wind Power Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,92 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at