Shanghai Electric Wind Power Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Electric Wind Power Group A hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 CNY gegenüber -0,140 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,89 Prozent auf 1,29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 770,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at