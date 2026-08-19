Shanghai Electric Wind Power Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Electric Wind Power Group A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,37 Milliarden CNY – ein Plus von 130,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Electric Wind Power Group A 1,89 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at