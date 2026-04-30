Shanghai Environment Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Environment Group hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,27 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at